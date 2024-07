Totally Spies ! Saison 6 Tome 3

Ah mais non : Mandy, l'insupportable peste de l'Université Mali U, se voit consacrer une série de poupées à son effigie ! De quoi dépiter les Totally Spies ! Jusqu'au moment où Jerry, le boss du Woohp (World Office Of Human Protection), envoie les trois espionnes récupérer une puce électronique disparue au Nouveau-Mexique. Problème : un vieil et dangereux ennemi les surveille dans l'ombre... De quoi regretter les poupées Mandy... Ou pas. Mais les Totally Spies ! vont vivre bien d'autres aventures, dans ce troisième tome de l'adaptation de la saison 6 de la célébrissime série animée ! Par exemple, stopper le criminel qui fige ses victimes dans des blocs de glace, arrêter le kidnappeur de designers d'intérieur, contrer une attaque de pirates mais aussi une étrange créature sévissant sur le campus. Sans oublier de réussir leurs examens ou trouver des cavaliers pour le grand bal du printemps !