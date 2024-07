Dina est en colère. Une histoire amusante pour gérer toutes nos émotions débordantes

Un album plein de tendresse pour surmonter ses colères Dina est un Tyrannosaure Rex, le dinosaure le plus redouté de la jungle. Les autres dinosaures savent que Dina est toujours de très mauvaise humeur, mais ils ne savent pas pourquoi. Un jour, ils en découvrent la raison : les bras de Dina sont si courts qu'elle ne peut même pas se gratter le nez quand ça démange. Et ça la gêne beaucoup ! Chacun des animaux de la bande va alors lui apporter son aide grâce à chacune de leurs spécificités. Ce titre s'inscrit dans une collection d'albums illustrés idéaux pour les enfants à partir de 3 ans. Il aborde la gestion des émotions et de l'entraide de manière ludique et colorée à travers l'un de leurs animaux préférés : le dinosaure !