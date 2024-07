Le passé doit mourir

Une course contre la montre. Lorsque Oscar Dreyer-Hoff, quinze ans, disparaît, la police ne sait que penser. Même si le canot en bois de la famille s'est également volatilisé et que le jeune garçon a abandonné derrière lui une lettre un peu étrange, laissant imaginer une fugue, cette hypothèse ne convainc pas l'inspecteur Jeppe Korner et sa coéquipière Anette Werner. Très vite, ces derniers vont donc creuser du côté de la famille et de l'école, s'approchant de secrets que chacun croyait bien enfouis. L'urgence est réelle, l'angoisse palpable, car chaque heure qui passe voit les chances de retrouver Oscar en vie s'amenuir. Un espoir quasiment réduit à néant par la découverte d'un corps au coeur de l'incinérateur de Copenhague...