Événements sportifs : faut-il les boycotter ?

A l'image du reste de la société, le sport est plein de contradictions : on lui attribue les valeurs sociales et populaires alors que l'argent y est roi ; on le prétend unificateur et pacificateur alors qu'il est aussi théâtre de violences ; on le voudrait éducatif pour faire changer les mentalités, notamment sur les sujets environnementaux, alors qu'on peine à mesurer son impact et à en réguler les usages. Peut-on cautionner la surenchère du sport spectacle ? Doit-on encore participer à de tels événements, continuer à y assister et à les organiser ? Le sujet de la participation, et l'autre versant de cette médaille, celui du boycott, agite de façon récurrente les grands événements sportifs internationaux, telle la coupe du Monde de foot au Qatar, suscitant autant de débats de société que de conflits intérieurs : chaque spectateur passionné ne s'est-il pas un jour retrouvé à questionner son éthique personnelle ou l'impact de son éventuel boycott ?