Jouer pour Paris

L'origine de la Musique des Gardiens de la Paix de Paris se situe au lendemain de la Première Guerre mondiale. Officialisé en 1929, ce corps particulier de la police parisienne devient à la fois la "Musique" du Préfet de police et celle de la Ville de Paris. Les efforts de ses dirigeants et la qualité de ses membres firent de cet orchestre modelé sur celui de la Garde républicaine (considéré comme la musique du Président de la République et, par association, celle de l'Etat), un ensemble de référence en matière de musique pour ensemble à vent. Elle fut longtemps la seule "musique en tenue" qui ne fut pas militaire, lui donnant un rôle protocolaire auprès des instances parisiennes. Désiré Dondeyne, nommé chef de la Musique en 1954, apporte avec ses compétences musicales un goût nouveau pour la musique originale. Pendant un quart de siècle, la Musique s'élève au premier plan et y reste aujourd'hui encore. Si la Musique des Gardiens de la Paix est un fleuron de la musique française dans sa spécialité, elle est aussi une aventure humaine, le fruit d'un travail collectif, mêlant l'enthousiasme de ses responsables musicaux, le soutien de son administration de tutelle, l'investissement de ses musiciens hautement qualifiés et le travail consciencieux de ceux qui lui permettent d'exister dans la discrétion. C'est à eux qu'est dédié cet ouvrage.