50 choses à savoir sur la Première guerre mondiale

En 1914, la guerre éclate. Elle va embraser la totalité de la planète et durer quatre longues années. Ce livre explique aux enfants, de manière claire et factuelle, ce conflit mondial à travers 50 faits historiques. Pour chacune des années du conflit, une carte montre les pays engagés et les lieux des combats ; une frise chronologique présente les faits marquants. Avec des informations clés, des cartes et des photographies d'époque, c'est un livre très complet, avec un point de vue international, pour comprendre la dimension géographique et les enjeux mondiaux de la Première Guerre mondiale.