Sur la piste des dragons

Un chevalier et son fidèle destrier partent en quête de dragons, guidés par une ancienne carte. Très vite, ils repèrent des indices de leur présence : un trésor, des restes de dîners brûlés, et même une demoiselle en détresse... Mais où les dragons peuvent-ils bien se cacher ? Les petits lecteurs adoreront trouver le dragon dans l'image et s'exclamer "Il est derrière toi ! " dans cet album plein d'humour.