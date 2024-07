Grammaire explicative de l'anglais. Exercices corrigés, 6e édition

Le tout-en-un leader du marché Ouvrage de référence des grammairiens, futurs enseignants, anglicistes et bien plus encore, GEA permet décrypte toutes les subtilités grammaticales de l'anglais parlé ou écrit grâce à : une description logique et précise des formes et constructions, sans jargon ; un angle d'attaque spécial " francophones " ; des synthèses visuelles et des zooms (anglais UK/US, points d'attention...) ; des exemples tirés de séries, articles et podcasts... pour une langue vivante et au goût du jour + 200 exercices corrigés, de la phonétique et une maquette renouvelée