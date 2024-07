Cavalier, passe ton chemin

Lonnie grandit dans le ranch de son grand-père, un éleveur texan à l'ancienne, et dans l'ombre de cow-boys qui perpétuent une certaine tradition. Nous sommes dans les années 1950, et le souvenir de l'Ouest héroïque n'est pas si loin. Sauf qu'on s'ennuie ferme dans cette prairie désormais "civilisée", qui n'offre guère de distractions à un garçon de dix-sept ans. Alors Lonnie rêve. Mais voilà que Hud, fils d'un premier lit de sa grand-mère et redouté des autres hommes, s'en prend à Halmea, une employée noire. Dans ce monde macho, encore ségrégationniste, la violence des rapports humains s'impose brutalement à Lonnie, alors qu'une terrible menace pour le ranch se précise peu à peu.