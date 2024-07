Mon nom de famille : quelle histoire ? quelle localisation ?

Le nom de famille est un marqueur à la fois individuel et familial. En généalogie, il est le fil d'Ariane permettant de suivre les générations à travers les archives et de remonter le temps. A titre personnel, on peut aimer son propre nom ou le détester, on peut vouloir le changer ou désirer comprendre son histoire. Nous savons tous aujourd'hui que les noms ne sont pas d'abstraites sonorités choisies pour leur musicalité, mais d'anciens surnoms qu'il faut décrypter dans leur langue d'origine. Comment retrouver cette histoire séculaire ? Comment identifier le berceau géographique de la famille ? Comment se détacher des légendes familiales pour en démontrer l'absurdité ou pour les confirmer ? Les noms de famille sont plus de 1, 5 million en France, et quantité d'autres existent à travers le monde. Sur leur étymologie, leur signification, leurs dérivés, aucun dictionnaire n'est exhaustif, aucune base de données n'est complète. Au contraire, les informations erronées circulent facilement. Comment s'y retrouver ? Comment découvrir l'histoire de son nom en démêlant le vrai du faux ?