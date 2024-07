Sauve qui pou !

Pablito, le petit pou, est ravi : il a trouvé une tête où faire son nid ! Un roman à lire à deux pour les premiers pas en lecture ! L'histoire : Pablito, le petit pou, est ravi : il a trouvé une tête pour faire son nid ! Mais Sara en a assez de se gratouiller la tête et de subir les moqueries d'Ugo, son meilleur copain ! Sara chasse le petit pou qui se précipite dans un salon de coiffure et s'installe... dans les cheveux d'Ugo. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !