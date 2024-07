Les Carnets de l'Apothicaire Tome 13

Intrigues et poisons au coeur du palais impérial ! Pour échapper aux tirs d'un mystérieux attaquant, Jinshi et Mao Mao sont contraints de se réfugier dans une grotte... Alors qu'ils tentent d'en sortir, une certaine proximité et un geste malheureux amènent l'apothicaire à découvrir le secret jusqu'ici bien gardé de l'eunuque. Pendant ce temps, Basen et Gaoshun s'efforcent de retrouver leur maître ainsi que son assaillant. L'enquête pourrait bien prendre un nouveau tour grâce au chien de chasse dont s'occupe Lihaku...