Roues libres. La grande histoire du vélo

A l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui auront lieu cette année, les musées franciliens proposent au grand public des expositions axées sur le sport. Au musée du Domaine départemental de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, la discipline explorée est le cyclisme, du 21 juin au 31 décembre 2024 ! Dans l'Orangerie, cette grande exposition est consacrée aux cycles, ce moyen de transport né avec la draisienne au début du 20e siècle. De ses origines aux pratiques sportives et ludiques actuelles, le musée retrace l'histoire du vélo, véhicule à deux roues sans moteur, qui permet de parcourir de longues distances. Utile au quotidien, c'est un objet alors révolutionnaire, qui a donné lieu à des compétitions sportives célèbres, comme le Tour de France, qui lui ont donné ses lettres de noblesse. Parmi la collection du musée, on peut admirer un ensemble de 25 cycles anciens ayant appartenu à Robert Grandseigne, pionnier de l'aviation et grand amateur de vélos.