Eté 1955, Alpes-De-Haute-Provence. Le village du Mazet-sur-Rourle se prépare à fêter le 14 juillet. Un feu d'artifice sera tiré en apothéose au-dessus de la garrigue. Au coeur de cet été de canicule, l'arrivée d'un étranger, d'un bomian comme on dit au pays, fera exploser bien autre chose que des fusées. Les secrets, les non-dits, les mensonges. Tout ce que les habitants cachent depuis trop longtemps derrière leurs jalousies. Pour beaucoup, c'est l'heure des comptes. Dans le théâtre d'une nature sublime et éternelle, indifférente aux malheurs mesquins des hommes et des femmes, un drame provençal où personne ne s'attend à la violence du bouquet final. " La tendresse de Pagnol, la force de Giono. " Franck Bouysse Page COMANN est le pseudo collectif de deux auteurs, déjà réunis sous les titres Souviens-toi de Sarah et Outaouais, qui défendent l'écriture sous toutes ses formes. Celle de Ian MANOOK, pétillante et vive, courant du noir le plus cruel à l'humour ciselé de ses dialogues. Celle de Gérard COQUET, précise et figurative, où chaque sentiment est une corde accrochée à l'arc de ses mots.