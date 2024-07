La petite école de T'choupi. Avec 40 flaps

A la découverte de l'école maternelle avec T'choupi. De grandes scènes et 40 flaps pour découvrir tout ce qui se passe dans une journée d'école et préparer la rentrée. Pour découvrir les couleurs, les chiffres, les lettres de l'alphabet, la météo, les saisons, les petites routines de la journée et même tes premiers mots en anglais, avec T'choupi. Avec des éléments à reconnaître, nommer, soulever ainsi que des questions ! Pour les enfants dès 2 ans.