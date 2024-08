Sur les hauteurs du mont Thoreau

Baignée par un soleil couchant de juin qui n'en finit plus de jouer à cache-cache avec la cime des monts alentour, la route qui mène vers Thoreau Heights est somptueuse. Les soeurs Leroy - Merlino, Alexandrine, Léonie et Rose - remarquent pourtant à peine toute cette beauté. La plus jeune, Rose, est atteinte d'un cancer qui ne laisse malheureusement aucun doute quant à une issue funeste prochaine. Toutes les quatre ont pris la décision de se rendre dans la clinique de la docteure Gardner, afin de faire des derniers jours de la benjamine un moment grandiose de créativité. Dans ce lieu paradisiaque, entre paysage escarpé et vue spectaculaire sur l'océan Atlantique, une équipe attentionnée de soignants et d'artistes internationaux a tout prévu pour que les moribonds conçoivent une oeuvre ultime avant de rendre leur dernier souffle. A la clinique de la grande Clarissa Gardner, reconnue dans le monde entier pour ses travaux sur l'approche de la mort, on s'enorgueillit de triompher de l'agonie et du deuil parla pratique artistique. Avec ce roman lucide et sans pitié, Catherine Mavrikakis interroge l'orgueil démesuré de ses contemporains, la vanité de la création et les questions douloureuses de la fin de vie.