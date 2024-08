" Nous étions mille cinq cents. La première fournée. Les mères pondeuses du futur de la Nation. L'espoir non pas d'une civilisation mourante, mais d'un régime fascistoïde qui a réussi à développer un programme de fertilisation eugéniste. " Dans une France où la fertilité s'effondre et la majorité des naissances sont touchées par le syndrome de I'X fragile, Typhaine, élue par le très sélectif Programme expérimental de génoembryologie grâce à la position de son mari, accouche d'un garçon sain. Mais l'étonnante progression cognitive de son fils est bien vite aussi inquiétante que le contrôle dont font l'objet les mères, alors que le pays bascule dans la dictature... Roman sur la parentalité, portrait de femmes victimes et résistantes, époustouflant récit d'anticipation politique, le premier roman de Nicolas Martin mixe les influences pour nous offrir une fiction d'aujourd'hui hallucinante de vérité.