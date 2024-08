Le temps d'une journée hors normes, Leyla arpente frénétiquement les rues de Paris, ses bars, ses boîtes, rencontrant un peuple de marginaux, mais aussi amis et amants de passage. Déchirée entre une famille traditionnelle arabo-musulmane et une quête sensuelle, incantatoire, et refusant de choisir entre les modèles qui lui sont imposés, la jeune femme revendique avec rage sa liberté. Monia Aljalis s'est affranchie de tous les classicismes pour décrire dans une langue poétique et crue les tourments et les espoirs d'une génération. Après un réquisitoire contre les dérives modernes surgiront les miroitements de la beauté et enfin, au bout de la nuit, une forme d'apaisement. L'aube de tous les recommencements. Monia Aljalis est née en 1990 en banlieue parisienne et a passé son adolescence à Tunis. Elle a fait paraître plusieurs textes poétiques et fondé la scène artistique Le Boeuf Monstre. L'Extase est son premier roman.