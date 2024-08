Une trajectoire exemplaire

N. est un minable ; ce sont des choses qui arrivent. Il menait jusque-là une vie sans objet, entre son studio et le bistrot, sans amis, sans une thune, sans ambition, rien à part ses livres et la boisson pour habiller le néant. Dans le fond, N. n'était pas si malheureux. Il avait la chance de ne pas bosser et tout le loisir d'attendre, comme le premier con venu, la rencontre amoureuse qui le sauverait. Et, justement, la rencontre amoureuse a eu lieu, apportant à N. l'espoir d'en finir avec la solitude. Mais le bonheur est rarement du côté des pauvres types. Il suffit d'un mensonge, d'un moment de panique et c'est l'engrenage, celui de la violence et de la folie.