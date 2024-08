"Ces visiteuses, en entrant dans leur village, ont apporté avec elles un peu du désastre et de la magie du monde". 1977, un soir de fête nationale dans un village du Cantal. Deux jeunes femmes débarquent en plein bal. Brunhilde et Mariella, deux Allemandes nimbées de mystère. Très vite, leur présence suscite fascination et méfiance au sein de la communauté paysanne. Espionnes ou sorcières ? Que viennent faire ici ces étrangères ? Dans ce pays taiseux, rythmé par la vie des bêtes et des champs, où les cicatrices de la guerre sont restées cachées, elles deviennent le spectre des blessures du passé et des inquiétudes du présent. Retrouvant, au fil de son enquête, les lieux et personnages familiers de son enfance, Pauline Clavière restitue d'une plume magistrale la beauté et l'atmosphère d'une région hors du temps. Wunderland est le récit de vies déracinées, de femmes audacieuses, du village qu'elle vont bouleverser par la force du désir.