Les jardins de Torcello

Jess, que l'on a rencontrée dans "Avant l'été", vit aujourd'hui à Venise. Guide touristique, elle arpente a ville dans ses moindres recoins et découvre les nombreuses histoires qui la composent. Mais un jour, Pietro, le fils de madame Barnes qui lui prête un appartement dans le centre de la Sérénissime, décide de vendre. Elle doit rapidement trouver un nouveau lieu de vie dans une ville prise d'assaut par les touristes et les riches étrangers. Elle rencontre alors Maxence, que l'on dit être le plus grand avocat de la région et qui vit dans une maison sur l'île de Torcello. Hommage aux lagunes et à l'insubmersible beauté de Venise, l'autrice explore dans ce roman sans fioritures et d'une grande intensité poétique, les fantômes d'un passé difficile à laisser partir.