"Les Sept maisons d'Anna Freud" se lit tour à tour comme une saga familiale, une brève histoire de la psychanalyse, le cheminement d'une femme cherchant sa place et sa voix, et un roman où les noeuds et tensions de l'Histoire révèlent la force vitale et le courage d'Anna, le vilain petit canard. Le livre explore ainsi les faits les plus marquants vécus par le clan Freud, non pas de manière chronologique mais dans une logique affective, comme le déploiement non-linéaire de la vie. A la manière de Joyce Carol Oates s'emparant de la vie de Marilyn pour inventer "Blonde", Isabelle Pandazopoulos met en lumière l'histoire d'une vie hautement romanesque, en collant à la peau d'Anna, à l'intime, en devenant cette femme qui marche contre des vents contraires, avec ses doutes et ses impasses.