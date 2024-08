Qu'est-ce que ça m'a coûté au fond, une foulure au poignet et un été amusant. En attendant, il fallait encore et encore se justifier. Je n'avais rien à voir avec tout ça, les flics, les lance-pierres, les jets de patates, les gaz lacrymogènes, c'était pourtant simple : je voulais récupérer mon Buzuk. Bretagne, îlot Sainte-Anne, alias la "Couette de plumes". C'est l'été et, pour la première fois, Joséphine, 70 ans, se voit privée de la garde de ses petits-enfants. Elle se console en s'adressant à son défunt mari, Jacques, et à son Buzuk, un teckel aussi imprévisible qu'attachant. Quand un projet de golf sur la Couette de plumes se profile et que de jeunes campeurs bohèmes viennent passer quelques jours sur l'îlot, la lutte pour préserver le site s'organise... Interrogeant les liens intergénérationnels et les préoccupations environnementales qui nous unissent, Marie Kelbert nous offre un premier roman drôle, touchant, tendre, profond, et qui tord le cou aux idées reçues.