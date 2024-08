Les reflets du hasard

C'est l'histoire d'un homme seul. C'est brutalement simple. Il gagne 88 millions d'euros un mardi soir à 20 h 50 parce qu'il a coché les bons numéros. Mais finalement il n'en veut pas, il ne va pas chercher son chèque. Et pour le reste du monde, ça n'a pas de sens. Pour le reste du monde, c'est impardonnable. Plus il s'explique, plus il est coupable. Et ça devient dingue, ça finit chez les dingues. Mais là-bas, il voit une femme. Et c'est brutalement beau. Sous la plume tour à tour féroce, burlesque ou poétique d'Hélios Azoulay, l'absurdité prend forme, la frontière entre folie et raison explose. Par d'incessants ballets entre le présent et l'enfance, les rêves et l'effrayante réalité, ce roman nous entraîne dans le labyrinthe intérieur d'une vie qui bascule. Laissez-vous faire ! Hélios Azoulay est compositeur, clarinettiste, écrivain, comédien. Il dirige également l'Ensemble de Musique Incidentale avec lequel il est devenu l'interprète de référence des musiques composées dans les camps. Ses romans précédents, Moi aussi j'ai vécu (Flammarion) et Juste avant d'éteindre (Le Rocher), ont tous deux été adaptés au théâtre.