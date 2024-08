Faïel et les histoires du monde

A la suite du meurtre de son père, le jeune Faïel est chassé de sa ville natale. Avec sa mère et sa petite soeur, ils abandonnent leurs biens et s'enfuient, dans la hâte, à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil. Le roman raconte l'histoire de leur quête. A la suite du meurtre imprévisible de son père, le jeune Faïel est chassé de sa ville natale. Avec sa mère Sisine et sa petite soeur Nénelle, tous trois devenus étrangers, ils abandonnent leurs biens et s'enfuient, dans la hâte, à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil. Le roman est l'histoire de cette quête, mais aussi de ceux que leur vie va croiser. Et c'est une grande histoire, pleine de mystères, envoûtante et âpre. Un récit où les êtres aiment, chantent et se taisent, où les langues et les mémoires s'affrontent. Une fable où les montagnes, les arbres et les oiseaux se font les gardiens de secrets anciens, tandis que des femmes veillent et oeuvrent sans cesse dans l'espoir de sauver l'humanité.