Boruto - Two Blue Vortex Tome 1

Boruto et Kawaki voient leur situation inversée. Boruto est considéré comme un traître qui a assassiné Naruto et il est recherché depuis trois ans. Code et les sbires de crasses attaquent le village caché de Konoha et, pendant que Sarada et les autres tentent de réagir, Boruto, qui a bien grandi, fait son apparition ? ! Le tourbillon du destin se met de nouveau en action !!