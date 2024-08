"Il est coincé ici pour toujours, pas vrai ? Comme une souris prise au piège, il continuera à se tortiller dans les rues de Belfast jusqu'à son dernier souffle". Après des études à Liverpool, Sean Maguire est de retour à Belfast parmi les siens. Il retrouve le quartier ouvrier où il a grandi, dans une ville meurtrie par plusieurs décennies de conflit entre catholiques et protestants, et où la prospérité promise par les accords de paix se fait toujours attendre. Sean n'a qu'une hâte : repartir dès que possible. Mais il est vite rattrapé par ses vieilles habitudes : les nuits blanches, l'alcool et la coke, l'argent emprunté, les loyers impayés et les boulots précaires. Jusqu'à ce qu'à ce moment fatidique où, lors d'une soirée, il commet un acte impardonnable. Pourra-t-il échapper à un destin tout tracé ?