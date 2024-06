"En même temps". Quand Jean de La Fontaine raconte Emmanuel Macron

Que dirait Jean de la Fontaine de la France d'Emmanuel Macron ? C'est à ce "en même temps" sautant par-dessus les âges que se livre ici, avec style, brio et malice, Dominique Folscheid. En nous prouvant qu'il ne saurait être de meilleur commentateur de notre chronique politique que notre immense fabuliste. Et en convoquant, en vingt-deux actes, son éternel bestiaire pour peindre, comme jamais, la drôle d'époque que nous vivons. Place, donc, au corbeau et au renard, à la cigale et à la fourmi. Mais aussi aux chauves-souris, ânes, chiens, loups, boucs, crapauds et autres créatures facétieuses, fantasques, tristes ou tragiques que nous croisons quotidiennement. Les bêtes peuplent la ménagerie que constitue notre actualité. Leurs aventures, bienfaits ou méfaits, se soldent, aujourd'hui comme hier, par des morales qui sont autant de trésors de bon sens. Voici, pour en finir avec la morosité ambiante, le théâtre héroïque et humoristique du temps présent. Et dont vous êtes, animal vous-même, impatient de voir se lever le rideau.