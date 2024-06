Le Triomphe et la chute des dinosaures. La nouvelle histoire d'un monde oublié

Il y a 66 millions d'années, les créatures les plus redoutables de la Terre disparaissaient. Aujourd'hui encore, les dinosaures restent l'une des grandes énigmes de notre planète, et c'est à leur histoire longue de plus de 150 millions d'années que s'attache ce livre. Dans ce récit captivant (augmenté de plus de 70 illustrations et photographies originales), le jeune paléontologue américain Steve Brusatte expose de façon vivante et magistrale l'histoire des dinosaures ; il révèle leurs origines mystérieuses, leur expansion spectaculaire, leur surprenante diversité, leur extinction foudroyante et leur étonnant héritage. En s'appuyant sur ses propres découvertes ainsi que sur les recherches de ceux qui tentent de percer les derniers secrets de ces créatures, Brusatte retrace l'évolution des dinosaures depuis leurs modestes débuts au Trias jusqu'aux géants qu'ils sont devenus ; des milliers d'espèces sont apparues dans l'intervalle, comme les emblématiques T. rex, Triceratops ou Velociraptor, et ceux, ailés et à plumes, dont sont issus nos oiseaux modernes. Tous ou presque se sont éteints lorsqu'un astéroïde géant a frappé la Terre, un événement qui résonne aujourd'hui encore alors que nous sommes nous-mêmes confrontés à une "sixième extinction".