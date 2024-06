Le diesel et autres moteurs thermiques. Santé publique et écotoxicologie

Le présent ouvrage présente une analyse scientifique et technique de la pollution atmosphérique causée par les échappements des véhicules à moteur thermique, plus particulièrement par ceux du diesel. Il décrit les effets toxicochimiques des émissions de particules fines et de gaz toxiques ainsi que leurs conséquences pour la santé publique, puis l'impact écotoxicologique de ces aéropolluants, en particulier sur la végétation et ses conséquences pour l'agriculture. Le livre expose aussi les techniques de dépollution des émissions des véhicules à moteurs par recours à des carburants "propres" et par montage de pots catalytiques. Enfin, dans le contexte actuel de réchauffement climatique, il soulève la question de la décarbonation des transports terrestres et traite des solutions alternatives aux carburants issus des combustibles fossiles, des diverses modalités d'électrification des véhicules et de la pertinence de l'usage de l'hydrogène. Cet ouvrage s'adresse à toute personne qui se préoccupe, parmi les problématiques d'écologie et d'environnement contemporaines, de la pollution atmosphérique : lectorat cultivé mais non spécialiste, étudiants de Masters en Sciences de l'environnement, toxicologie, écotoxicologie, scientifiques, ingénieurs et professionnels de la santé.