Hero Ticket Tome 2

Le webtoon bestseller, plus de 30 millions de vues ! Prêt à tout pour devenir un héros ? Chae-Yon s'est évadée ! Mais en échappant à la vigilance de Kyeong-Ho et de ses gardes du corps, la jeune héritière du groupe Sian se retrouve à la merci d'une organisation criminelle. Heureusement Kyeong-Ho peut compter sur ses tickets pour retrouver sa trace et espérer la sauver. Combien d'entre eux devra-t-il sacrifier pour mener à bien sa mission ?