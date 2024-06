: " Mais il s'agit maintenant de : La fille inconnue. Je vais essayer de vous la montrer. Vous ne la verrez peut-être pas, car il n'y a pas de mots précis pour la rendre palpable, seulement vous en aurez peur parce que vous sentirez qu'elle existe... " Pour le grand retour de Rachilde - provocatrice du XXe siècle et grande prêtresse du vice et de la perversion - nous vous invitons à plonger dans le Paris des années 1930 à travers le récit oublié, et aujourd'hui introuvable au format papier, de La Fille inconnue. La fascination obsédante du romancier, Jean Dormès, l'entraîne bien malgré lui dans une déroutante histoire où les frontières entre réalité et fiction se confondent. Qui est donc Sandou Arghirov, l'envoûtante personnalité rencontrée lors du gala ?