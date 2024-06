A bras le corps

" Je suis Asmaa Niang. Et j'aimerais partager avec vous l'un des plus grands enseignements que la vie m'ait offert. Ne pas confondre destination et destin. " Arrivée en France à l'âge de 11 ans sans connaitre un mot de français, Asmaa Niang est aujourd'hui athlète olympique de Judo, quintuple championne d'Afrique, conférencière, thérapeute et entrepreneuse. Dans cet ouvrage, elle révèle un parcours hors norme dont elle tire des enseignements clés. Au-delà du récit, Asmaa invite à l'action. Un texte incisif et riche qui éclaire chacun d'entre nous dans la traversée de ses épreuves. Dans ce texte court et incisif, Asmaa retrace certains éléments de son parcours pour en extraire une substantifique moelle existencielle, des conseils qui peuvent éclairer chacun d'entre nous dans la traversée de ses épreuves. Avec les préfaces de Wim Hof, David Laroche et Lilou Macé.