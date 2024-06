Les 7 profils d'apprentissage, édition parents. Comment remotiver votre enfant à travailler à l'école (même si vous pensez avoir tout essayé)

Pour beaucoup, elle se passe rarement sans problèmes. Ainsi, les parents vivent les situations suivantes, parfois qui se cumulent : Leur enfant/ado fait des efforts mais n'y arrive pas, les résultats scolaires restent médiocres, voire franchement mauvais. Les enseignants remarquent un certain potentiel qui reste inexploité chez l'enfant/l'ado, marqué par moments d'un manque de confiance en soi. Et dans les cas les plus inquiétants, les parents font face à une démotivation de leur enfant/ado à se mettre au travail. Pire, il se réfugie sur les écrans, les réseaux sociaux ou passent ses soirées et son temps libre à jouer à la console. Mais que se passe-t-il chez l'enfant /l'ado ? Pourquoi un tel manque de travail alors que son avenir en dépend ? Et quand il travaille, pourquoi celui-ci ne paie pas dans les résultats ? Tous ces comportements, qui découlent des difficultés scolaires, ne sont que le symptôme, pas la cause racine ! L'erreur est de confondre les deux. Traiter le symptôme revient à mettre un plâtre sur une jambe de bois. La réalité est bien différente : chacun apprend différemment. Certains ont une façon d'apprendre qui correspond bien au système scolaire classique et d'autres moins voire pas du tout. Et beaucoup sont concernés. Ni le jeune, ni ses parents et encore moins les enseignants ne sont capables de dire comment chacun apprend. Les parents peuvent donc aider leur enfant/ado à voir comment il apprend, découvrir son profil d'apprentissage, et ainsi l'aider à faire " sauter " un certain nombre de blocages (causes racines) grâce à ce changement de regard. Les parents deviennent coachs et acteurs du changement de leur enfant.