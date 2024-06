Microbiote friendly. 100 recettes gourmandes conçues par des nutritionnistes pour ne plus avoir peur d'avoir mal au ventre

Prenez soin de vos intestins en toute simplicité ! Ce livre culinaire est le prolongement des conseils que donnent au quotidien les auteures au sein de leurs cabinets de nutrition. Il s'adresse aux personnes qui souhaitent faire la paix avec leur digestion tout en rééquilibrant leur microbiote intestinal. Toutes les recettes ont été conçues pour être naturellement sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné et bonnes pour l'intestin. Autrement dit : microbiote friendly. Il inclut des astuces santé basées sur l'expérience et le savoir personnel et professionnel de Sophie et Magalie. Ensemble, elles ont à coeur d'allier cuisine santé, plaisir et simplicité. Cet ouvrage se veut pratique, comme un guide facile à s'approprier pour devenir à terme autonome dans le choix de ses aliments et la conception de ses propres recettes !