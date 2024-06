Formules et fonctions pour Excel pour les Nuls

Un guide pédagogique pour maîtriser les formules et fonctions d'Excel 2019 et 2021 comme un maestro ! Ce livre vous guide pas à pas dans l'apprentissage de l'élaboration et de la manipulation des fonctions et formules d'Excel. Au programme : Création et modification de formules Mise au point et tests Les dates et les heures Fonctions de recherche Travailler sur les listes de données expressions matricielles Personnalisation avec VBA