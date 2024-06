Tu sais que tu as un chat quand...

Un petit livre en couleur plein d'humour pour les heureux maîtres de chats (à moins que ce ne soit l'inverse) ! Toi qui as un chat, tu vas découvrir dans ce livre le monde vu par ton chat, mais aussi les neuf vies de ton chat (de l'adolescent fainéant à la terreur domestique, en passant par le crampon câlin), ses vices et vertus (vous avez dit sadique ? ) et toutes sortes d'infos hilarantes sur cet animal qui a pris le contrôle de ta vie !