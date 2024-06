Mademoiselle Lenormand. Edition collector

Un Petit Lenormand revisité par l'artiste Ciro Marchetti, et augmenté de 11 nouvelles cartes magnifiquement illustrées. Une immersion dans la lumière du Petit Lenormand ! Eclatant de couleurs et de détails tout en restant fidèle à l'imagerie traditionnelle, cet oracle divinatoire réunit les trente-six cartes de l'illustre Petit Lenormand à onze nouvelles cartes sublimées par l'artiste Ciro Marchetti. Grâce au livre d'accompagnement tout en couleur, vous pourrez enrichir vos tirages du savoir inspirant de Toni Savory, une experte du système Lenormand, approfondir la qualité de vos lectures et magnifier votre pratique.