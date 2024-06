Le choix d'un vêtement est parfois plus important qu'on ne l'imagine. " La dame est toujours là. Elle n'arrive pas à se décider, ni pour ce pantalon, ni pour ce chemisier, ni pour cette jupe qu'elle essaie maintenant. Elle en aurait d'autres à revêtir, ce serait la même histoire. Je le sais à la façon dont elle se regarde dans le miroir, avec déception, voire avec dégoût. Elle n'a aucune indulgence pour son reflet. " Dans ces cabines d'essayages, elles passent toutes, les ados débordantes de vie, la jeune maman, l'acheteuse compulsive, la mère et son ado, la vieille dame, la kleptomane. Et bien sûr Juliette, la vendeuse, qui les observe, les conseille, plie, range, subit, encourage du regard... Chaque situation, chaque vêtement les raconte, dit le corps de ces femmes et ce qui se joue dans cet espace exigu où leurs vies dialoguent et se rencontrent. A travers une galerie de personnages inoubliables, Claire Renaud dresse le portrait d'une société dans cette unité de lieu qu'est un magasin de vêtements. Cinq articles maximum est un roman original et universel.