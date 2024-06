Les animaux de Lou : Nage, Petit Phoque !

Lou est en classe de mer avec son école, elle va rencontrer un bébé phoque dans de terribles circonstances... Lou est une petite fille qui comprend le langage des animaux, dans chaque aventure elle part à la rencontre d'un nouvel animal en danger. L'histoire : Lou est en classe de mer avec son école. Bientôt, une marée noire s'abat sur la côte. La petite fille et ses camarades sauvent un bébé phoque mazouté de la noyade... Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !