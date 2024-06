L'homme de la loi

Bien qu'il déteste la vie de bureau, le gentleman britannique James, chargé des aAaires courantes d'un grand cabinet d'avocats newyorkais arrive au Texas. Sa politesse et l'élégance de sa tenue, contrastent avec la cruauté des habitants de Big Bend. Mais ce que personne n'imagine, c'est qu'au-delà de l'éducation et de ses manières distinguées, l'homme est un tireur impitoyable capable de faire plier les plus récalcitrants et obtenir gains de cause pour protéger ses clients.