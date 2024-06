Comprendre le racisme quotidien

Philomena Essed développe une approche qui remet en cause la définition traditionnelle du racisme le limitant à des manifestations ostensibles de haine et de violence. Elle montre que cette conception entretient un déni généralisé du racisme qui permet au phénomène de se reproduire de manière insidieuse. Elle s'appuie sur une étude comparative portant sur des femmes noires vivant aux Etats-Unis et aux Pays-Bas. Elle critique l'idée selon laquelle le racisme systémique serait une réalité essentiellement étasunienne qui épargnerait les pays d'Europe de l'Ouest comme les Pays-Bas ou la France. Son objectif est de démontrer que le concept de racisme quotidien a une portée générale pour la théorie des rapports sociaux de race. Son approche novatrice est une contribution fondamentale à la compréhension sociologique du racisme.