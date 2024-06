Les ambitions inavouées. Ce que préparent les grandes puissances

Que savons-nous des intentions stratégiques de nos partenaires et adversaires ? Afin que notre voix continue de compter, nous devons mieux comprendre la façon dont nous pensons le monde. C'est l'objectif de cet essai stimulant. Quelle importance accorder à la religion dans les stratégies conduites par la Turquie d'Erdogan, l'Iran de Khamenei et l'Arabie saoudite de MBS ? Comment les orientations prises par l'Allemagne de Scholz, la Russie de Poutine et la Chine de Xi Jinping reconfigurent-elles l'Eurasie ? Le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Inde se voient-elles en " démocraties maritimes " ? Au regard d'un contexte global fait de conflits, d'interdépendances climatiques, énergétiques, économiques et numériques, il y a urgence pour la France à construire sa propre vision pour les décennies à venir.