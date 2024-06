Le Tarot des arcanes animaux

Dans ce charmant coffret, les archétypes traditionnels du tarot ont été revisités sous la forme d'animaux et de créatures imaginaires. Les Bâtons sont ici représentés par des dragons, les Epées par des oiseaux, les Coupes par des chats et les Deniers par des chiens. Le livre d'interprétation propose plusieurs méthodes de tirage ainsi que le sens de chaque carte, qu'elle se trouve à l'endroit ou à l'envers, pour vous guider tout au long de votre pratique. Suivez les enseignements de ces guides spirituels et découvrez la réponse à toutes vos questions !