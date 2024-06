Supplément philosophique à l'intention des managers

Neuf dirigeants philosophes s'expriment sur l'impact de la philosophie sur le management, ou sur les entreprises plus généralement. Ces articles sont courts et percutants, tout en étant le fruit de recherches approfondies. Ils répondent à une certaine urgence de manifester du sens dans notre travail, tant quémandé par les acteurs du business aujourd'hui. Ce livre aborde le management authentique en milieu multiculturel, la cohérence, les enseignements que le management peut tirer de la philosophie, la raison d'être de l'entreprise... Le livre donne la parole à des dirigeants aujourd'hui actifs dans de belles entreprises ou à des entrepreneurs qui s'expriment avec une vision philosophique acquise lors de leur formation universitaire et de leur expérience.