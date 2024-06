Petit livre 5 minutes... pour ralentir

Devenez acteur de votre décélération Entre métro, boulot et dodo, comment trouver du temps pour ce qui compte vraiment ? Face au surmenage, une solution existe : ralentir, faire une pause et enfin écouter son corps et ses sensations. Diriger son attention au bon endroit, organiser et prioriser les urgences, donner de la valeur aux moments et aux personnes... tout cela s'apprend ! Grâce à ce petit livre, découvrez des exercices pratiques pour relativiser face au stress et retrouver, en douceur, la présence à soi et aux autres. Arrêtez la course contre-la-montre et accordez enfin à vos valeurs, à vos habitudes et à vos émotions toute leur importance. Offrez-vous cinq minutes pour écouter vos besoins et reprendre le contrôle de votre journée !