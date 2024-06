Trilogie chypriote. Passa tempo / Disparu / La Maison 2009-2015

Passa Tempo évoque les séquelles laissées par la guerre sur une mère et son fils, blessé avant même sa naissance... Un instantané d'une vie coincée entre passé et présent. Dans Disparu, le père a été tué à la guerre et son corps n'a pas été retrouvé. Son fils, aux prises avec une répétition de Hamlet, s'interroge sur la vie, sur la guerre, sur l'héritage culturel et familial. La Maison nous raconte le drame que vivent les différentes familles qui ont vécu dans la même maison, que certaines ont dû quitter en quelques minutes. La maison pose alors la question de la propriété et de l'appartenance : "A qui appartient cette maison ? " mais aussi : "Qui appartient à cette maison ? " Aliye Ummanel est née en 1979 à Chypre. Après un diplôme en théâtre et dramaturgie à l'université d'Ankara, elle commence à travailler en 2004 comme dramaturge et metteure en scène au Théâtre municipal de Nicosie, en République turque de Chypre du Nord. Après quelques travaux dramaturgiques, notamment sur des oeuvres d'Aristophane, elle en est devenue la directrice artistique en 2017 et met désormais en scène ses propres textes. Elle est également poète et dirige la revue de l'Association des artistes et auteurs turcs de Chypre.