Bernard Hinault, 1975-1986

Bernard Hinault est le plus grand champion de l'histoire du cyclisme - ; " juste après Eddy Merckx ", ajoute-t-il modestement. Il est aussi le dernier vainqueur français du Tour de France. Mais Bernard Hinault est surtout un style et un tempérament : une façon de faire et de dire qui donne un sens à son action. Un personnage qui a marqué son époque, comme les grands personnages de fiction. Ce personnage : dans ce livre le narrateur l'appelle Bernard H. Muni d'une documentation exhaustive et multicolore, il nous fait revivre l'aventure au présent, dans sa ferveur et son indécision premières. En contrepoint et chemin faisant, Bernard Hinault intervient pour analyser la légende qu'il est devenu entre 1975 et 1986.