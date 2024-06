Amélie Maléfice : Le secret des sorciers

De nouvelles bêtises pour les sorciers favoris des CP Aujourd'hui, tout le monde obéit à Siméon : Jessica, sa grande soeur, s'excuse de lui dire des méchancetés, Victor, la terreur de la cour de récré, n'a jamais été aussi gentil, et même la maîtresse ne leur donne pas de punition. Mais que se passe-t-il ? Amélie s'interroge sur les pouvoirs de son ami Siméon, mais c'est un secret bien gardé... Des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !