Fiscalité des personnes physiques. Droit fiscal spécial, élements de procédure, aspects internationaux

Une analyse approfondie des notions fiscales de base Dédié à l'étude de la fiscalité des personnes physiques au Grand-Duché de Luxembourg, cet ouvrage contient une analyse approfondie des notions fiscales de base. Il développe également de manière extensive les différentes catégories de revenu et leur traitement fiscal, l'intégralité des déductions et abattements de la base imposable, ainsi que les mécanismes de calcul et de liquidation de l'impôt sur le revenu.